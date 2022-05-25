Флаги приспустят в США в память о жертвах стрельбы в школе Техаса

Глава Белого дома Джо Байден велел приспустить флаги над правительственными зданиями в США и за рубежом в память о жертвах стрельбы в начальной школе в Ювалде (штат Техас). Флаги будут приспущены до 28 мая включительно.

«Я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, <…>, а также над всеми государственными зданиями и территориями <…> до заката 28 мая 2022 года», — сказано в распоряжении Байдена, которое распространил Белый дом.

Указ относится также ко всем посольствам, военным базам и кораблям ВМС.

Позднее Байден сделает заявление о произошедшем в Техасе.

Житель Ювалде открыл огонь в местной начальной школе. Жертвами нападавшего, по последним данным, стали 15 человек. Среди них 14 детей и учитель. Также местные СМИ писали, что перед тем, как пойти в школу, стрелок выстрелил в свою бабушку. Издания уточнили, что она ранена, точных данных о состоянии пострадавшей нет.

Губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что преступника, предположительно, застрелили приехавшие полицейские. При этом ранее журналисты писали, что стрелка задержали сотрудники полиции и доставили в участок.