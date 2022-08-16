Русский язык и литературу вывели из школьной программы на Украине

Украинские школьники в новом учебном году не будут изучать русский язык и литературу, предметы убрали из программы обучения. Соответствующее решение вынесло Министерство образования Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

«Программы «Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» для 5-9 классов, «Литература (русская и зарубежная), «Русский язык и литература (интегрированный курс), а также, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10-11 классов изъяты из перечня рекомендуемых в учебном процессе», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство отметило, что произведения белорусских и русских авторов также изымут из программы, однако часть литературы на русском языке все равно останется в учебной программе.

Ранее сообщалось, что власти Одесской области изъяли русскую литературу из городских библиотек.

В конце июня спикер Государственной думы Вячеслав Володин рекомендовал украинцам не выбрасывать русские учебники, потому что «они понадобятся в сентябре», писал RT.