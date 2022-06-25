Русскую литературу изъяли из библиотек Одесской области
«Страна»: из библиотек Одесской области изъяли русскую литературу
Власти Одесской области начали борьбу с русской литературой, изъяв книжный фонд из библиотек региона. Об этом сообщило издание «Страна».
Telegram-канал издания опубликовал объявление в одной из одесских библиотек, в котором недовольным этой ситуацией предложили обратиться напрямую в Службу безопасности Украины.
«Есть вопросы? Обращайтесь в СБУ», — говорится в заявлении одной из библиотек.
Ранее руководство Одесской области отменило с нового учебного года изучение русского языка и литературы в школах, учебники по этим предметам также изъяли.
Директор департамента науки и образования администрации региона Александр Лончак уточнил, что преподавать русский язык запрещено даже в качестве факультативных занятий.
Сообщалось, что Харьковский национальный университет имени Каразина закрыл кафедры русского языка и литературы.