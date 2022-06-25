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    25 июня 2022, 19:00

    Русскую литературу изъяли из библиотек Одесской области

    «Страна»: из библиотек Одесской области изъяли русскую литературу

    Максим Зинкин

    Власти Одесской области начали борьбу с русской литературой, изъяв книжный фонд из библиотек региона. Об этом сообщило издание «Страна».

    Русскую литературу изъяли из библиотек Одесской области

    Telegram-канал издания опубликовал объявление в одной из одесских библиотек, в котором недовольным этой ситуацией предложили обратиться напрямую в Службу безопасности Украины.

    «Есть вопросы? Обращайтесь в СБУ», — говорится в заявлении одной из библиотек.

    Ранее руководство Одесской области отменило с нового учебного года изучение русского языка и литературы в школах, учебники по этим предметам также изъяли.

    Директор департамента науки и образования администрации региона Александр Лончак уточнил, что преподавать русский язык запрещено даже в качестве факультативных занятий.

    Сообщалось, что Харьковский национальный университет имени Каразина закрыл кафедры русского языка и литературы.