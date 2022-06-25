«Пригодятся в сентябре». Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку

Решение властей Одесской и Николаевской областей Украины отказаться от дальнейшего изучения русского языка в школах говорит о новой волне русофобии. Однако спешить выбрасывать учебники не стоит, они пригодятся в сентябре. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал он.

Володин подчеркнул, что одной из задач спецоперации РФ на Украине является возвращение людям права говорить на собственном языке, пишет «Царьград».

«Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей», — добавил спикер Госдумы.

Ученики школ Одесской и Николаевской областей Украины с нового учебного года перестанут изучать русский язык и литературу.