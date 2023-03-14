Мир 14 марта 2023, 17:24 Руководство Украины решило продолжать удерживать Артемовск Офис Зеленского: командование приняло решение продолжать оборону Артемовска РИА «Новости»

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Украинская армия продолжит удерживать Артемовск. Такое решение приняла ставка Верховного главнокомандующего Украины, сообщил сайт офиса президента Владимира Зеленского.

«Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском (украинское название Артемовска — прим. ред.) направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города», — указано в сообщении.

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Артемовск считается важнейшим транспортным узлом, через который снабжают украинских военных в Донбассе.

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ВСУ уже отправили на оборону города мобилизованных украинцев. В Артемовск стянули от семи до 10 тысяч солдат.

Ранее украинский офицер Валерий Прозапас объяснил невозможность наступления ВСУ в Донбассе. По его мнению, украинской армии не хватает солдат и техники. Он отметил, что ситуация на Донецком направлении зашла в оперативный тупик.