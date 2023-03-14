14 марта 2023, 17:24
Руководство Украины решило продолжать удерживать Артемовск
Офис Зеленского: командование приняло решение продолжать оборону Артемовска
Украинская армия продолжит удерживать Артемовск. Такое решение приняла ставка Верховного главнокомандующего Украины, сообщил сайт офиса президента Владимира Зеленского.
«Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском (украинское название Артемовска — прим. ред.) направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города», — указано в сообщении.
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Артемовск считается важнейшим транспортным узлом, через который снабжают украинских военных в Донбассе.
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ВСУ уже отправили на оборону города мобилизованных украинцев. В Артемовск стянули от семи до 10 тысяч солдат.
Ранее украинский офицер Валерий Прозапас объяснил невозможность наступления ВСУ в Донбассе. По его мнению, украинской армии не хватает солдат и техники. Он отметил, что ситуация на Донецком направлении зашла в оперативный тупик.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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