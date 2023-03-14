Мир 14 марта 2023, 15:57 ВСУ отправили на оборону Артемовска мобилизованных украинцев Командир «Ахмата» Алаудинов: Артемовск удерживают 7-10 тысяч украинских военных

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Для удержания Артемовска на Украине в город стянули от семи до 10 тысяч военнослужащих. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, мобилизованные украинцы ежедневно гибнут.

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«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов. Для удержания этого города там минимум от семи до 10 тысяч привлекли этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий», — отметил он.

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При этом точно неизвестно, какую часть неонацистов уже уничтожили в Артемовске.

Артемовск — важнейший транспортный узел, через который происходит снабжение ВСУ в Донбассе. Ранее сообщалось, что ВСУ начали активно применять на этом направлении всевозможные виды вооружений. А боец ЧВК «Вагнер» рассказал о подходе к последней линии снабжения ВСУ в Артемовске.