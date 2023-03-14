Спецоперация 14 марта 2023, 15:19 Украинский офицер заявил о невозможности наступления ВСУ в Донбассе Офицер ВСУ Прозапас: украинская армия не может серьезно наступать в Донбассе РИА «Новости»

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Украинской армии не хватает солдат и техники для серьезного наступления в Донбассе. Об этом заявил офицер ВСУ Валерий Прозапас в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

По словам военного, украинская армия пока не может позволить себе серьезных наступательных действий в Донбассе. Прозапас считает, что ситуация на Донецком направлении зашла в оперативный тупик.

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«В Донецкой области идут перманентные взрывы активности противника, которые оказывают постоянное давление на Вооруженные силы Украины», — сказал Прозапас. Офицер также отметил, что ВС РФ добились успеха как в Соледаре, так и в Артемовске.

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На днях газета The Washington Post написала, что Запад сомневается в способности ВСУ хорошо провести наступление из-за потерь подготовленных бойцов и нехватки боеприпасов. Некоторые украинские должностные лица уже не уверены в готовности Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления.