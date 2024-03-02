Мир 02 марта 2024, 21:09 Рост русофобских настроений привел к оттоку населения из Финляндии Журналист Хейсканен: жители Финляндии массово задумались о переезде в Россию РИА «Новости»

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Количество желающих уехать из Финляндии в Россию за последнее время значительно выросло из-за роста русофобии и профашистских взглядов. Об этом в интервью RT рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

Он подчеркнул, что все антироссийские нарративы населению Финляндии навязывают через средства массовой информации.

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«Травят даже коренных финнов, которые высказывают об „ужасной России“ свою точку зрения, а не вторят тезисам местных журналистов», — пояснил Хейсканен.

Собеседник телеканала добавил, что к нему и раньше приходили люди, столкнувшиеся с предвзятым к себе отношениям. Но последней каплей стало сообщение от русскоязычной семьи, которая попросила о помощи в переезде из Финляндии в Россию.

Хейсканен заявил, что попросит о поддержке депутатов Госдумы, чтобы узнать полную информацию, на каких условиях граждане Финляндии могут перебраться в Россию для спокойной жизни.

В середине февраля стало известно, что владеющие недвижимостью в Финляндии россияне начали массово выставлять ее на продажу. В объявлениях появились предложения о квартирах, частных домах, земельных участках и даже целых островах на территории соседней страны.

Распродажа началась на фоне так и не открывшихся границ между Финляндией и Россией. Новый президент соседнего государства Александр Стубб заявил, что отношения двух государств не возобновятся до окончания проведения специальной военной операции.