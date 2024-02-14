Общество 14 февраля 2024, 15:04 Россияне начали избавляться от недвижимости в Финляндии после закрытия границ «Фонтанка»: россияне массово выставили на продажу недвижимость в Финляндии Unsplash

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Владеющие недвижимостью в Финляндии россияне массово выставили на продажу свое имущество. Об этом сообщила «Фонтанка» после изучения объявлений от владельцев заграничного имущества на российском сайте.

Самым бюджетным вариантом стала однокомнатная квартира площадью в 31 квадратный метр в Иматре за 775 тысяч рублей.

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Для любителей частного жилья есть предложение дома в 84 квадратных метра с участком в 12 соток и близко расположенным пляжем. Кроме того недвижимость располагается всего в 15 минутах езды от границы. Стоимость лота составила 1,5 миллиона рублей.

Кроме уже готовых квартир и домов, россияне выставили на продажу земельные участки в Финляндии. Стать владельцем площади в 12 соток можно за 1,4 миллиона рублей. Есть и более крупные предложения: земля под строительство в 80 соток с прилегающими 100 метрами береговой линии обойдется в 12,5 миллиона.

Также в продаже есть острова. Владелец архипелага на острове Саймаа оценил свое предложение в один миллион евро. За эти деньги новый владелец получит пять островов, самый крупный из которых занимает 10 гектаров.

Сделки владельцы предлагают провести в рублях. Они готовы обменять заграничную недвижимость на квартиру в Санкт-Петербурге или автомобиль. Низкие цены объясняются обременениями, которые перейдут новым владельцам.

К примеру, квартира может находиться в ипотеке, срок которой истекает через 20 лет. Также некоторая недвижимость находится в аренде с нерасторгаемым договором, и новому владельцу придется ждать, пока съемщик покинет дом или квартиру.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией в конце прошлого года из-за большого количества нелегальных мигрантов. Сначала меру рассматривали как временную, но ее неоднократно продлевали.

Последний срок заканчивался 10 февраля, но незадолго до него премьер-министр страны Петтери Орпо объявил, что границы останутся на замке, потому что ситуация с мигрантами так и не решилась.

Окончательную точку в этом вопросе поставил новый президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что страна не станет поддерживать отношения с Россией до окончания специальной военной операции.