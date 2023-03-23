Мир 23 марта 2023, 14:25 Поездку Си Цзиньпина в Россию назвали откровением для Европы Премьер Латвии Кариньш призвал выработать единый подход ЕС к КНР после визита Си в Россию РИА «Новости»

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Недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал для Европы большим откровением и вызовом, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Перед стартом саммита ЕС в Брюсселе он призвал членов Евросоюза задуматься о том, как вести себя с Китаем, сообщило РИА «Новости».

По словам Кариньша, многие надеялись, что Китай станет посредником в урегулировании украинского кризиса.

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«Китай этого не делает, он определенно движется в сторону России, и это большой вызов и большая сложность для всех нас», — заявил премьер Латвии.

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Глава латвийского правительства добавил, что около года назад власти Евросоюза провели «вводную дискуссию» на тему отношений с Китаем. Сейчас пришло время задуматься, как их выстраивать и какими они должны быть, отметил он. По его мнению, необходимо выработать «единый европейский подход» к КНР.

Си Цзиньпин прибыл в Россию 20 марта. Он провел встречу с президентом Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным. Председатель КНР завершил рабочую поездку 22 числа.