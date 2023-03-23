Мир 23 марта 2023, 07:09 Ответственность за сближение России и Китая возложили на Байдена Экс-госсекретарь США Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой Байдена Фото: правительство США

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Президент США Джо Байден недооценил значимость сближения России с Китаем и совершил стратегическую ошибку. Этот союз стал угрозой для всей страны и каждого американца, заявил в эфире телеканала Fox News бывший госсекретарь США Майкл Помпео.

«Стремление Белого дома принизить [сближение] как незначительное или неважное является громадной стратегической ошибкой», — предупредил он.

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Майкл Помпео объявил, что администрация президента Джо Байдена потерпела неудачу. Она потратила много времени и сил на то, чтобы развести две страны по разные стороны, но они все равно нашли пути сотрудничества. Бывший госсекретарь сказал, что чиновники из США позволили русским и китайцам объединиться, а это принесло огромные риски для Штатов в целом и каждого гражданина в отдельности. В частности, их сотрудничество в экономике повлияет на американский рынок труда.

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Именно Запад подтолкнул Россию и Китай к сближению, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Против такого союза, по его словам, США и союзники не смогут выстоять.