«Россию могут не допустить». Эксперт по энергетике назвал препятствия в устранении аварии на «Северном потоке» | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Viber «Россию могут не допустить». Эксперт по энергетике назвал препятствия в устранении аварии на «Северном потоке» Эксперт по энергетике Митрахович: Россию могут не допустить к делу по «Северном потоку» РИА «Новости»

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Россию могут не допустить к расследованию прорывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и их ремонту. Из-за этого восстановление затянется на неопределенный срок, объяснил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Северный поток» не перегонял газ в Европу уже несколько недель, а «Северный поток — 2» вообще не был запущен. Поэтому на текущие поставки газа авария никак не повлияла.

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«С точки зрения поставок именно по Балтийскому морю никакой разницы нет. Вопрос в том, допустят ли Россию к расследованию на территории, где произошла авария. Я в этом совершенно не уверен. И будут ли согласованы какие-то совместные действия по ремонту», — сказал эксперт по энергетике.

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С участием россиян прорыв устранят довольно быстро, в течение нескольких месяцев. В обратном случае ремонт отложат на неопределенный срок, до достижения нового компромисса между Россией и Европой. Сложно предугадать, каким будет уровень повреждений этой трубы. Если же отношения восстановятся, можно будет отремонтировать эти газопроводы или даже построить новые. Но для этого должны быть политические предпосылки. Их пока нет.

«Россию могут не допустить как минимум к расследованию в этом месте. Что касается ремонта, сейчас будут решать, какие суда будут его проводить. Если прорыв расценят, как общеэкологическую проблему, то можно будет договориться о совместных действиях», — сказал Станислав Митрахович.

Возможно, оставшееся давление газа уравновесит давление поступающей воды и проблема решится сама собой. Когда случаются такие подводные аварии, даже специалисты не знают сразу, что произойдет.

Однако четвертая пробоина, которую нашла береговая охрана Швеции, все-таки может быть не последней. Станислав Митрахович предположил, что если действительно произошла диверсия с закладкой нескольких мин, то есть и другие повреждения. Могли появиться трещины, но это с технической точки зрения меньшая проблема. От заполнения трубы водой тоже могут появиться новые повреждения.

«С другой стороны, мы живем в ситуации острейшего политического конфликта. Никто не может гарантировать, что это больше не случится», — сказал он.

Давление на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» резко опустилось 26 сентября. Конструкции находятся на глубине Балтийского моря, в водах Швеции и Дании. По словам специалистов, произошла диверсия — повреждения такого рода не могли появиться случайно.

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