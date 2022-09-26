Падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока» | 360°

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Падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока»

На «Северном Потоке — 1» зафиксировано падение давления на обеих нитках

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На обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

Как указано в сообщении оператора газопровода, причины произошедшего выясняются, отметило РИА «Новости».

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«Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указал оператор газопровода.

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В общине Лубмин, в земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии в воскресенье почти 3,5 тысячи человек собрались на акцию в поддержку запуска «Северного потока — 2». Демонстранты также выступили против энергетической политики правительства и за отмену санкции против России.

Акция проходила под лозунгом «Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте „Северный поток — 2“». Участники выразили надежду на то, что при запуске газопровода стоимость энергоносителей для немцев стабилизируется. Приемный терминал трубопровода расположен именно в Лубмине.

Газопровод Северный поток — 2

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