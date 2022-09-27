СМИ связали падение давления в «Северном потоке» с диверсией | 360°

Мир 27 сентября 2022, 09:42 Поделиться Telegram

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Viber СМИ связали падение давления в «Северном потоке» с диверсией Der Tagesspiegel: причиной падения давления в «Северном потоке» могла стать диверсия РИА «Новости»

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Падение давления в газопроводе «Северный поток — 2», а также на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могло произойти в результате целенаправленной диверсии. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, в обоих случаях уже началось расследование, в нем участвуют федеральные органы безопасности Германии.

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«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», — сказал источник газеты.

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По его предположению, такая диверсия нетривиальна. Ее можно было совершить с использованием сил специального назначения, к примеру, подводной лодки и водолазов. Автором этой идеи могут быть украинские силы или структуры, связанные с Украиной.

Накануне оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления, написал ТАСС. Также падение давления случилось и на трубопроводе «Северный поток — 2».

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