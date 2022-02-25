Совет Европы приостановил членство России в организации

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановления членства России в организации. Об этом сообщил глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter.

Решение будет принято в ближайшее время. По данным Моравецкого, процедуру инициировали Украина и Польша.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.