Российский велогонщик пожаловался из карантина в ОАЭ на недостаток информации

Российский велогонщик Николай Черкасов попал на карантин в Эмиратах из-за коронавируса. Спортсмен признался, что о вынужденном заточении узнал из СМИ. Велогонщикам из России сильно не хватает информации о том, что же происходит на самом деле.

«Единственное, что нам не хватает, — это информации. Поэтому вчера настолько бурное обсуждение было, потому что мы уже устали от того, что нас просто держат, никто ничего не говорит. И сколько это будет продолжаться — никто не дает крайних сроков», — рассказал Черкасов телеканалу РЕН ТВ.

Он добавил, что вместе со своими товарищами по команде живет в отличных условиях, в благах цивилизации никаких ограничений нет. А вот о самом карантине Черкасову никто ничего лично не говорил. О 10-дневной изоляции он узнал из СМИ.

Ранее в Минздраве ОАЭ рассказали, что у двух российских велогонщиков, которые прилетели на гонку в Объединенные Арабские Эмираты, выявили коронавирус. До этого они общались со своими итальянскими приятелями. Из-за ситуации с инфекцией гонку прервали, а спортсменов заперли в отеле Абу-Даби.

С момента вспышки коронавируса в Китае прошло уже два с лишним месяца. За это время инфекция убила более трех тысяч человек.