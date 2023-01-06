Мир 06 января 2023, 12:37 Российский «убийца авианосцев» с гиперзвуковыми ракетами вынудил США задуматься о мире РИА «Новости»: дальний поход «Адмирала Горшкова» вынудил США задуматься о мире РИА «Новости»

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Выход на службу фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» стал одной из главных новостей в начале января. На мировую общественность «убийца авианосцев» произвел сильное впечатление, сообщило РИА «Новости».

The New York Times обратила внимание, что созданием гиперзвуковых ракет занимаются сегодня многие страны, но разработки США по гиперзвуку проигрывают российским.

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В Госдепе отказались комментировать выход российского корабля в дальний поход. Но при этом посольство США в Москве оперативно выпустило ролик о том, как россиян любят в Соединенных Штатах.

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«Это нервишки заиграли у наших стратегических партнеров. Срочно переобуваясь в полете, они попросили о мире», — заметила обозреватель агентства Виктория Никифорова.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это обращение к россиянам верхом цинизма.

«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет „Циркон“ отправился вчера к берегам стран НАТО. <…> Приведет в чувство любого», — подчеркнул он.