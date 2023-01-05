Власть 05 января 2023, 16:16 Обращение посольства США к россиянам назвали мертворожденным бредом Медведев уличил Госдеп США в цинизиме и моральной деградации за обращение к россиянам РИА «Новости»

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Созданное при поддержке Госдепа обращение посольства США к россиянам сделано в «гадливо-иезуитском стиле» наследниками рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Такую оценку в своем Telegram-канале дал опубликованному в социальных сетях видео заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он указал, что в конце обращения говорится, будто американцы солидарны с теми россиянами, кто стремится создать более мирное будущее. Отсутствие упоминания украинцев свидетельствует о том, что США не считают их достойными мирной жизни, написал Медведев. Заместитель председателя Совбеза отметил, что публикация подобных видео — это верх цинизма и предел моральной деградации.

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«США тратят десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует», — подчеркнул Медведев.

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Политик добавил, что ответ на опубликованное видео американцы получат совсем не в тишине своих кабинетов.

Издание «Политика сегодня» отметило, что Медведев упомянул вышедший к берегам стран НАТО фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетами «Циркон».

«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия. Молотить нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», — подытожил он.

Посольство США в Москве опубликовало в своих соцсетях видео с обращением к россиянам. В качестве кадров авторы использовали историческую хронику с лидерами двух стран, космонавтами, астронавтами и русскими классиками. В сообщении авторы отметили, что Россия и США соперничали и сотрудничали для решения мировых проблем, имеют общую культуру и достижения. Но происходящие сегодня события недостойны россиян.