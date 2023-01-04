Армия 04 января 2023, 19:56 Фрегат «Адмирал Горшков» в одиночку изменил баланс сил между ВМФ и флотом Запада Военный эксперт Сивков: «Адмирал Горшков» изменил баланс сил между ВМФ и флотом Запада РИА «Новости»

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Фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный неуязвимыми для ПВО гиперзвуковыми ракетами «Циркон», даже в одиночку серьезно меняет баланс сил между флотами России и западных стран. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил доктор военных наук Константин Сивков.

Сивков обратил внимание, что фрегат оснастили оружием, которое легко обеспечит вывод из строя американского авианосца или даже группы кораблей из авианосной ударной группы.

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«С появлением даже одного этого [фрегата] уже произошло довольно существенное изменение в соотношении сил на море, на Северном флоте, в пользу ВМФ», — сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что США и другие страны мира отлично осознают, что ракеты «Циркон», которыми оснащен «Адмирал Горшков», многократно применялись уже в процессе испытаний.

Фрегат с ракетными системами, не имеющими аналогов, отправился на службу 4 января. В торжественной церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль.

Шойгу доложил, что ракеты «Циркон» обходят любую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Они могут преодолеть расстояние до тысячи километров на скорости до девяти махов.