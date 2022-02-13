Российский посол грубо объяснил отношение РФ к санкциям Запада

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что Россия «срала на санкции» Запада. Так он описал отношение РФ к внешнему давлению в интервью шведской газете Aftonbladet.

«Извините за язык, но мы срали на санкции Запада», — заявил российский дипломат.

В интервью речь также зашла об отношениях Швеции и НАТО. Татаринцев заявил, что Россия выступает против членства этой страны в Альянсе из-за провокаций со стороны США. По мнению российского дипломата, Штаты намеренно нагнетают обстановку.

Ранее государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что Швеция по-прежнему не стремится вступать в НАТО. Ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию страны относительно участия в Альянсе.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину.

РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. Однако ряд стран Запада все равно приняли решение об ужесточении санкций против РФ в случае эскалации конфликта на Украине.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что если у Запада нет никаких оснований для введения санкций, то он готов выдумать повод, а «нападение» России на соседние страны российский дипломат назвал бредовой идеей-фикс.