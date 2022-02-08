МИД РФ не исключил санкций Запада по выдуманному поводу

Запад готов выдумать повод для введения очередных санкций, и «нападение» России на соседние страны — бредовая идея-фикс. Об этом замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил РИА «Новости».

По словам дипломата, уже давно стало понятно, что если у Запада нет никаких оснований для введения санкций, то он может их выдумать.

«Включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о „нападении России на соседние страны“», — сказал Панкин.

В Госдепартаменте ранее заявили о наличии у США данных, что Россия якобы планирует инсценировать нападение со стороны Украины в качестве предложения для вторжения. Однако журналистам, которые требовали от представителя Госдепа Неда Прайса представить какие-либо доказательства этим словам, так и не удалось ничего добиться, написал RT.

В Народной милиции ЛНР ранее заявили, что спецслужбы Украины готовят постановочный теракт с многочисленными жертвами среди мирного населения в Донбассе, передала газета «Известия».

Президент США Джо Байден ранее в ходе пресс-конференции оговорился, заявив о «вторжении» Германии на Украину, написала «Газета.ru».