Российский космонавт побывал на корабле Crew Dragon

Российский космонавт Анатолий Иванишин пробыл почти час внутри корабля Илона Маска Crew Dragon. Он отправился туда, чтобы оценить комфорт.

Об этом сообщается на сайте NASA.

«Четверо из пяти членов экипажа 63-й экспедиции оценили сегодня факторы комфорта внутри пристыкованного корабля Crew Dragon компании SpaceX», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российский космонавт в сопровождении американских коллег Дугласа Херли, Роберта Бенкена и Кристофера Кэссиди показали удобство размещения четырех человек в корабле в течение часа. Затем о своих ощущениях они рассказали специалистам на Земле.

В конце мая Crew Dragon с двумя космонавтами пристыковался к МКС. Его запустили со второй попытки, в первый раз помешала плохая погода. Этот запуск стал первым пилотируемым полетом частного корабля, а также первым за 9 лет орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США.