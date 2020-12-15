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    15 декабря 2020, 01:17

    Российских хакеров обвинили в атаке на министерство внутренней безопасности США

    Кирилл Фролов

    Компания SolarWinds, услугами которой пользуются американские правительственные структуры, подверглась кибератаке. До 18 тысяч ее клиентов загрузили скомпрометированное обновление, которое позволило хакерам получать информацию в течение почти девяти месяцев, сообщило Reuters.
    Российских хакеров обвинили в атаке на министерство внутренней безопасности США

    Источники агентства считают, что за хакерами стояли российские власти. Атаки затронули, в частности, Минфин и министерство торговли США, а также министерство внутренней безопасности, задачей которого является защита страны от хакерских атак.

    Первые сообщения об атаке поступили в воскресенье, 13 декабря. Тогда говорилось о взломе структур Минфина и Минторга США. Тогда же сотрудникам американского правительства велели отключить программное обеспечение SolarWinds из-за его взлома злоумышленниками.

    В Кремле отвергли причастность России к кибератакам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил при этом, что Владимир Путин предлагал американцам подписать соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности.