Российских хакеров обвинили в атаке на министерство внутренней безопасности США

Источники агентства считают, что за хакерами стояли российские власти. Атаки затронули, в частности, Минфин и министерство торговли США, а также министерство внутренней безопасности, задачей которого является защита страны от хакерских атак.

Первые сообщения об атаке поступили в воскресенье, 13 декабря. Тогда говорилось о взломе структур Минфина и Минторга США. Тогда же сотрудникам американского правительства велели отключить программное обеспечение SolarWinds из-за его взлома злоумышленниками.

В Кремле отвергли причастность России к кибератакам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил при этом, что Владимир Путин предлагал американцам подписать соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности.