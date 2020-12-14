Российских хакеров обвинили во взломе системы Минфина США

Взлом этих ведомств произошел накануне, говорится в статье. Атаку, как утверждает газета, совершила группа хакеров APT29 (Cozy Bear), она якобы работает на российские власти. К какой именно информации был получен доступ, не раскрывается. Расследованием занялось ФБР.

Как отмечается в статье, во время президентства Барака Обамы эта же хакерская группа взламывала системы Белого дома и Госдепартамента. По информации источников газеты, APT29 также на прошлой неделе атаковала крупную американскую компанию FireEye. При этом уточняется, что атаки происходят уже несколько месяцев.

Это уже далеко не первый случай, когда русских хакеров бездоказательно обвиняют в каких-либо атаках. Так в ноябре в блоге компании Microsoft появилось сообщение, в котором говорилось, что группы хакеров из России и КНДР ведут кибератаки на разработчиков вакцин от коронавируса в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США.