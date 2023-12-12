Мир 12 декабря 2023, 18:37 Канада расширила санкции против России Власти Канады распространили антироссийские санкции еще на 30 физлиц РИА «Новости»

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Власти Канады расширили санкционный список в отношении России, включив в него 30 физических лиц. Об этом сообщили в канадском правительстве.

Попавшие под ограничения люди баллотировались на недавних выборах в новых регионах России. В кабмине Канады заявили, что они на якобы незаконном голосовании выдвинули свои кандидатуры на различные должности в Херсонской области, в том числе в местную думу.

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В ноябре 2023 года правительство Канады ввело санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. Под ограничения попали газета «Известия», «Парламентская газета» и телеканал РЕН ТВ.

В октябре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона ответит на санкции Канады с помощью расширения стоп-листов. Власти пообещали включить в списки канадские организации, причастные к нежелательной деятельности.