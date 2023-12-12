Мир 12 декабря 2023, 19:06 США ввели новые антироссийские санкции Минфин США ввел санкции против 23 физлиц и 200 российских компаний Unsplash

Читать 360tv в

Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 200 российских компаний и 23 физических лиц. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

В список ограничений вошли фирмы оборонной промышленности, в том числе завод имени Дегтярева и «Уралвагонзавод», а также предприниматель Зарах Илиев, гендиректор завода имени Дегтярева Андрей Казазаев и глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

Реклама

Также в перечень антироссийских санкций попали предприниматель Владислав Свиблов, бизнесмен Иван Таврин, компании Highland Gold, ООО «Кисмет консалтинг», ООО «Кисмет телеком инфраструктура» и ООО «Кисмет капитал груп».

Правительство Канады 12 декабря тоже расширило перечень санкций против России и внесло в него 30 физических лиц, чьи имена не уточнялись. Известно, что попавшие под ограничения люди баллотировались на минувших выборах в Херсонской области.