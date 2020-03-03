Людей с симптомами коронавируса не пустят на суд по MH17

Не все смогут попасть на первое судебное заседание по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе, которое пройдет в Нидерландах. В здание не пустят людей с признаками заражения коронавирусом.

Как сообщило Reuters, соответствующий приказ выпустило Агентство здравоохранения страны. Также в суд не смогут пройти те, кто приехал из районов распространения заболевания.

«Люди, у которых наблюдаются симптомы коронавируса, недавно путешествовавшие в районы распространения болезни, не должны присутствовать на слушаниях по делу об авиакатастрофе MH17, который начнется на следующей неделе», — говорится в заявлении.

Всем, у кого есть признаки гриппа и температуры рекомендовали оставаться дома.

В Нидерландах носителями коронавируса стали 24 человека. Все они находятся в карантине. Часть инфицированных — это родственники первого пациента, остальные — путешественники из Северной Италии. О том, где заразились некоторые из них пока неизвестно. Также медики разыскивают людей, с кем еще контактировали носители вируса. На сегодня предварительную диагностику на наличие коронавируса в организме прошли 200 жителей страны.

Первое заседание суда по крушению Boeing MH17 пройдет 9 марта. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Следствие считает, что они занимались перемещением ЗРК в Донбассе, а после помогли спрятать установку. По их адресам направили повестки. Кроме того, на них выдали международные ордера, предусматривающие принудительную доставку в суд.

Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло о непричастности своих граждан к крушению борта.

На первом заседании пройдут предварительные слушания, где огласят список свидетелей, установят статус расследования, а также решат вопрос о дополнительной экспертизы о причинах крушения.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур сбили над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Катастрофу расследовала специальная группа с прокурорами от Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов засекретила список свидетелей по этому делу. Всего там проходят 14 человек. При этом прошение одного из них о том, чтобы его личность не раскрывали суд отклонил. Он объяснил это тем, что не может дать гарантий сохранения инкогнито.