Местный житель рассказал, как в Японии переносят коронавирус

Мужчина сообщил, что в магазинах дефицит риса и средств личной гигиены, школы закрыты. Японцы скупают медицинские маски. Олимпиаду могут отменить, что скажется на экономике страны.

Чтобы избегать скопления людей, собеседник Nation News ездит на работу на велосипеде.

Одна из японских звезд написала, что скоро туалетную бумагу не смогут ввезти в страну из Китая. Люди массово бросились опустошать полки. Никого не смутило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично заявил, что производство бумаги есть в Японии, и дефицита не будет.