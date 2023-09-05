Спецоперация 05 сентября 2023, 01:03 Американские журналисты назвали последствия использования «Кинжалов» на Су-34 в зоне СВО MWM: использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности ВС РФ в зоне СВО РИА «Новости»

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Решение российской стороны по оснащению «Кинжалами» самолетов Су-34 поможет ВС РФ расширить возможности в зоне спецоперации. Такое мнение выразили авторы американского журнала Military Watch.

Ранее стало известно о первом использовании гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» с истребителя-бомбардировщика Су-34 на территории Украины. До этого такие ракеты несли только модифицированные истребители МиГ-31К.

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«Интеграция „Кинжала“ с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются, включая <…> Украину», — сказано в материале.

Автор публикации обратил внимание, что Су-34 остается самолетом с самым масштабным радиусом в мире. Также истребитель способен переносить тяжелые грузы на большие расстояния.

Кроме того, «Кинжалы» часто применяют в зоне СВО. Именно они уничтожили в мае 2023 года ракетные батареи Patriot в Киеве.