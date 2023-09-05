Мир 05 сентября 2023, 23:39 Китайцы восхитились российскими «Кинжалами» Sohu назвал российский комплекс «Кинжал» достижением искусства мирового уровня Википедия

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Военные эксперты из Китая высоко оценили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его успехи в зоне спецоперации. Об этом сообщила газета Sohu.

Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских систем противовоздушной обороны. «Кинжал» привлек внимание всего мира благодаря своей чрезвычайно высокой скорости.

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«Это действительно <…> достижение военного искусства мирового уровня», — подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что в зоне СВО эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой никто не сталкивался ранее.

Американские журналисты ранее выразили мнение, что решение РФ оснастить «Кинжалами» самолеты Су-34 поможет российской армии расширить возможности в зоне спецоперации. Это также касается театра военных действий в Сирии, сообщал RT.