Мир 01 апреля 2024, 11:09 Российские специалисты отследили место сборки украинских дронов «Баба-яга» ЦКБР выявил координаты сборки и цепочку поставок комплектующих «Бабы-яги» Ashley Chan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В российском Центре комплексных беспилотных решений отследили координаты места сборки украинских дронов «Баба-яга» и цепочку поставок комплектующих к ним. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

«Нам удалось „разговорить“ дрон, и мы узнали, что попала на фронт „Баба-яга“ не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине», — сообщил он.

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Все точки, «показанные» беспилотником, сопоставили с другой информацией. В результате специалисты получили данные о логистике поставок, сборке и даже тестовых полетах «Бабы-яги». Кузякин уточнил, что удалось восстановить полную картину не только боевого применения дрона.

Ранее российские бойцы уничтожили гексакоптер «Баба-яга» под Артемовском. Беспилотник нес смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин. Украинский коптер ВСУ уничтожили прямо в воздухе. До этого российские средства ПВО уничтожили украинский дрон «Баба-яга» и два минометных расчета на Купянском направлении.