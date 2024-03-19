Спецоперация 19 марта 2024, 11:50 Российские бойцы уничтожили гексакоптер «Баба-яга» под Артемовском МО: уссурийские десантники уничтожили гексакоптер «Баба-яга» под Артемовском РИА «Новости»

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Десантники из Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ сбили украинский гексакоптер типа «Баба-яга» в районе Артемовска. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобороны России.

Во время дежурства бойцы обнаружили, что беспилотник противника приближается к российским передовым позициям к югу от Артемовска, в районе Андреевки. В Минобороны отметили, что «Баба-яга» несла смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин.

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Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 открыли огонь по воздушной цели. Гексакоптер ВСУ уничтожили прямо в воздухе.

Ранее Вооруженные силы Украины использовали дроны «Баба-яга» в Крынках. Украинская армия применяла БПЛА, чтобы доставлять боеприпасы, продовольствие и медикаменты, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным после зачистки населенного пункта.