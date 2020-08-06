Мощнейший взрыв в порту Бейрута стер с карты половину города. Улицы погребены под руинами зданий, где могут оставаться выжившие. Их поиском займутся подмосковные кинологи с собаками. «360» выяснил подробности спасательной операции и все нюансы подготовки таких животных.

Целый район Бейрута оказался под завалами 4 августа из-за сильного взрыва, прогремевшего в порту. Там сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Жертвами, по последней информации, стали больше ста человек. Более четырех тысяч жителей получили травмы. Россия отправила на помощь Бейруту спасателей МЧС и кинологов с собаками. Одной из них стала овчарка Урга, которая помогала найти Ваню Фокина после взрыва в жилом доме в Магнитогорске.

Начальник ПССК отряда «Центроспас» МЧС России Илья Заславский рассказал «360», что в Бейрут отправили и молодых собак, которые еще не участвовали в работах. При этом их сопровождают опытные спасатели-кинологи, работавшие при обрушениях, землетрясениях и в других ситуациях.

Источник фото: телеканал «360»

Для работы в Бейруте выбрали немецких овчарок Балу, Дункана и Кассиля. Кроме того, в ливанскую столицу полетели бельгийские овчарки малинуа Урга, Лорд и Гардерус Пинта.

«Шесть собак у нас поехало и пять спасателей-кинологов. У нас пять собак [специализируются] по поиску людей и одна собака, которая Дункан, — по поиску взрывчатых веществ. Понятно, что если произошел взрыв, то могут быть какие-то опасные предметы в зоне работ», — пояснил Заславский.

Он добавил, что территорию необходимо обследовать, поэтому в группу включили спасателя-кинолога первого класса Сергея Козловского. Он будет работать с Ургой и Дунканом, которые уже успели набраться опыта за время различных операций.

Все собаки и спасатели-кинологи, которых отправили в Бейрут, работают в отряде «Центроспас». Сам отряд располагается в подмосковном Жуковском. В ливанской столице они будут искать людей под завалами во время проведения спасательных работ.

У нас пять собак подготовлены и сдали специальные экзамены. Они аттестованы и допущены к работе при чрезвычайных ситуациях различного характера: при обрушениях зданий, сооружений и при поиске в природной среде. В данном случае они будут производить поиск в руинах зданий на предмет обнаружения выживших пострадавших Илья Заславский начальник ПССК отряда «Центроспас» МЧС России.

Собаки будут искать тех людей, которых не удалось найти другими способами. Зачастую пострадавших могут увидеть или услышать сами спасатели. Взрыв в порту Бейрута произошел два дня назад, поэтому оценить шансы нахождения выживших можно только на месте.

Источник фото: телеканал «360»

«Понятно, что в эпицентре взрыва совсем маленькая вероятность, что кто-то останется в живых. Если пересчитывать, то в тротиловом эквиваленте порядка килотонны была мощность взрыва. В эпицентре мало кто останется — вероятность стремится к нулю. Что касается дальше по мере удаления, то тут много факторов», — сказал Заславский.

На шансы будут влиять типы строений, из чего они были построены, были ли подвалы и так далее. Специалистам будет необходимо уже конкретно в городе оценить характер обрушений. По словам начальника отряда, взрыв в Бейруте равнялся трети от взрыва в Хиросиме. В радиусе десятков метров просто невозможно было выжить, так как все просто превратилось в пыль. Чем дальше от эпицентра, тем больше вероятность найти выживших людей.

Источник фото: телеканал «360»

Как ищут выживших при обрушении

В первые минуты и часы удается спасти тех, кто находится под обломками неглубоко. Затем к работе приступают собаки, так как они чувствуют и слышат то, что не может услышать и почувствовать человек. Об этом «360» рассказал президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц.

«У собаки же прекрасные чутье и слух. <…> Именно поэтому собак используют в кинологических направлениях, в том числе связанных с поиском в завалах. Схема простая: разбиваются на квадраты и начинают искать», — отметил специалист.

Он добавил, что в Бейруте могут помешать остаточные химические явления. В таких условиях нос собаки может серьезно «забиться».

«„Забивается“ — в кавычках, но если собака чихнет, то будет неприятно. Вот она в диапазоне этого резкого запаха, пыли и достаточно высоких температур должна будет сработать, почувствовать и обозначить. Обозначает собака лаем или указанием, если она забирается на место, где ориентировочно может быть человек. Это сразу проводнику видно», — объяснил Карапетьянц.

Все животные работают в специальных защитных сапожках, потому что в районе поиска могут быть битое стекло, бетон или куски арматуры.

Собаки-спасатели — это уникальные единицы. Они не просто взяли сегодня и пошли спасли. Они работают, работают качественно, поэтому их нужно беречь Константин Карапетьянц президент региональной общественной организации «Кинология XXI век».

Процесс обучения

По своей природе собаки очень контакты с человеком. Именно эти способности и используют при поисковой работе, подчеркнул Карапетьянц. Обучение животного занимает около года. За это время кинологи приучают молодую собаку к различным условиям, таким как шум, различное время суток, смена погоды и так далее.

«Вот этот объем информации, которую собака должна в щенячьем возрасте получать, для поисковой собаки крайне необходим. Если она будет готовиться в обычных условиях, то она приедет на какой-то объект поиска и не сможет работать в силу того, что сначала нужно будет сориентироваться, а ориентироваться она будет достаточно долго», — заверил эксперт.

Кинологи берут для обучения лабрадоров, некоторые охотничьи породы, а также немецких и бельгийских овчарок. Сначала у животного устанавливается контакт с человеком, которого потом минимально маскируют и прячут на короткой дистанции.

«В тот момент, когда собака этого человека находит, он с ней сразу общается, кормит или играет с ней. То есть у собаки всегда после нахождения человека создается позитивная реакция. Она этот позитив запоминает, она к этому позитиву стремится», — рассказал Карапетьянц.

Кроме того, существует так называемая игровая ситуация. В этом случае от собаки прячут ее любимую игрушку, которую она начинает искать. Со временем подготовка животного усложняется. В поиске собаке всегда помогает проводник — кинолог.

Проводник — это вторая единица, без которого по большому счету собака работать не может. Это должен быть опытный человек, который должен умело руководить собакой, который должен обязательно видеть ее поведение и отмечать мельчайшие нюансы поведения Константин Карапетьянц президент региональной общественной организации «Кинология XXI век».

Иногда животные могут показать только своим видом, что человек находится под завалами, но уже не подает признаков жизни. Также малейшее движение или обращение внимания собаки в какую-то точку сразу может подсказать проводнику, что в этом месте кто-то есть.

«На самом деле по рассказам все достаточно просто: поиграли, спрятали и опять поиграли. Но подбирают собак, которые исключительно устойчивы с точки зрения нервной системы, у которых очень хорошая игровая мотивация, пищевая мотивация», — сказал он.

Специалисты берут на работу быстрых, активных и очень жизнерадостных собак. Эти животные должны уметь настроиться на активное взаимодействие с человеком.