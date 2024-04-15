Мир 15 апреля 2024, 21:52 Российские НПЗ быстро восстановились после ударов украинских дронов — Reuters Reuters: российские НПЗ быстро восстановились после атаки дронов ВСУ Freepik

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Нефтеперерабатывающие заводы в России быстро восстановились после ударов украинских беспилотников. Об этом заявило агентство Reuters.

«Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от украинских беспилотников», — сказано в публикации.

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Аналитики агентства отметили, что на предприятиях сократили простаивающие мощности примерно до 10% с почти 14% в конце марта. Простой мощностей по первичной переработке нефти снизился до 90,5 тысячи метрических тонн в сутки. Общие мощности, которые отключили из-за профилактических работ, ожидают на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не поддерживает удары ВСУ по территории России. Так он прокомментировал атаки украинской армии на российские нефтеперерабатывающие заводы. Дроны ударили по предприятиям в Нижнекамске и Елабуге 2 апреля.