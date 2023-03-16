Мир 16 марта 2023, 11:05 Российские миротворцы смогли предотвратить гумкатастрофу в Нагорном Карабахе Пашинян: благодаря миротворцам России в Нагорном Карабахе не произошло гумкатастрофы РИА «Новости»

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Российские миротворцы помогли предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он напомнил, что угроза этого возникла из-за того, что Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, сообщил ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что миротворческие войска России предотвратили превращение гуманитарного кризиса в настоящую катастрофу.

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«Я хочу поблагодарить их за усилия», — подчеркнул армянский премьер.

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В январе спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве посетила Ереван, где выступила с призывом восстановить нарушенное транспортное сообщение по Лачинскому коридору. Существующая блокировка ухудшает гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнула она.

В середине февраля Пашинян сообщал, что страна передала проект мирного соглашения по ситуации в Лачинском коридоре азербайджанскому правительству и Минской группе ОБСЕ. Тогда он подчеркивал, что готов подписать договор о мире.