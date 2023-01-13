Мир 13 января 2023, 12:46 Спикер Нацсобрания Франции призвала разблокировать Лачинский коридор Глава Нацсобрания Франции Брон-Пиве призвала открыть коридор между Арменией и Карабахом РИА «Новости»

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Блокировка Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе, заявила спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. Она посетила Ереван, где призвала возобновить нарушенное транспортное сообщение по коридору. Трансляцию выступления провели в YouTube-канале парламента Армении.

«Мы очень обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, она нас беспокоит, потому что продолжающаяся блокада создает гуманитарную ситуацию, которая ухудшается», — отметила Брон-Пиве.

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По ее словам, в ближайшее время важно восстановить свободное сообщение между Арменией и Карабахом. Для стабилизации обстановки она призвала наладить электроснабжение и обеспечить людей доступом в интернет. Спикер Нацсобрания добавила, что Франция выступает за отправку на армянско-азербайджанскую границу. Республика поддерживает решение об отправке второй гражданской миссии ЕС, уточнила Брон-Пиве.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что российских миротворцев смогут заменить члены миссии ООН. Это может случиться, если представители России окажется не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства, добавил он.