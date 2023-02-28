Мир 28 февраля 2023, 23:43 Россия выразила готовность организовать переговоры Армении и Азербайджана Глава МИД Лавров: Россия готова организовать диалог Армении и Азербайджана Аппарат президента Республики Армения

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Россия готова помочь в организации переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч», — сказал он.

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По словам Лаврова, Азербайджан готов к переговорам. Представители Армении сообщили, что тоже не возражают, однако пока не дают окончательного согласия на это. Глава российского МИД подчеркнул, что страна не будет настойчиво предлагать свои услуги, но обе стороны о них хорошо осведомлены.

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В середине февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проект мирного соглашения по ситуации в Лачинском коридоре страна передала азербайджанскому правительству и Минской группе ОБСЕ. Он подчеркнул, что готов подписать договор о мире.

Во вторник, 28 февраля, российский дипломат прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Там Лавров примет участие в совещании глав министерств обороны стран G-20. Также он проведет встречу с коллегой из Индии Субраманиямом Джайшанкаром.