Российские миротворцы приступили к патрулированию в Нагорном Карабахе

«Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении», — заявил он.

Миротворцы развернули 12 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения. Девять из них разместили в зоне ответственности «Юг», три — в зоне ответственности «Север». Еще пять постов планируется развернуть 14 ноября. Сотрудники военной полиции мониторят обстановку на территории круглые сутки.

По словам Конашенкова, переброска миротворческого контингента в Нагорный Карабах продолжается. Всего с начала операции военно-транспортные самолеты выполнили из России 95 рейсов, в том числе 22 за последние сутки.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — добавил Конашенков.

Российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Об этом говорится в совместном заявлении, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении, напомнило РИА ФАН. Документ также обязывает к прекращению огня и обмену пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Во время войны в Нагорном Карабахе погибли почти пять тысяч человек. Азербайджан и Армения 14 ноября обменялись телами военнослужащих, которые погибли в боях у города Шуша.