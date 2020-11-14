Азербайджан и Армения обменялись телами погибших

«Сегодня по соглашению начался процесс обмена мертвыми телами», — отметил он.

Обмен состоялся при посредничестве российской миротворческой миссии, при участии Международного комитета Красного Креста и Комитета по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Нагорного Карабаха.

«Выражаю свою признательность российскому миротворческому контингенту за быструю организацию и осуществление миссии, всестороннее обеспечение безопасности важнейшего гуманитарного процесса», — добавил Арутюнян.

В рамках гуманитарной акции Азербайджан собрал и передал армянской стороне тела погибших бойцов Вооруженных сил Армении. В то же время Ереван передал Баку тела шести военнослужащих азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана поблагодарило российских коллег и министра обороны РФ Сергея Шойгу за организацию этого процесса, писало РИА ФАН.

Вооруженный конфликт начался в Нагорном Карабахе 27 сентября. Россия поможет восстановить инфраструктуру республики через Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Указ о его создании подписал президент РФ Владимир Путин.

Ключевую роль в подписании соглашения по Нагорному Карабаху сыграл Путин, ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.