Во время войны в Нагорном Карабахе погибли почти пять тысяч человек. Более двух тысяч жертв с каждой стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более двух тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам», — рассказал Путин.

Российский лидер напомнил, что эта война началась не как межгосударственный конфликт и борьба за территорию. Она началась с этнического противоборства. Путин выразил надежду, что жизнь в Карабахе вернется в мирное русло.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении огня и размещении в зоне конфликта российских миротворцев. Сегодня наши войска вошли в столицу непризнанной НКР — Степанакерт.

Миротворцы будут следить за соблюдением условий соглашения, помогать беженцам вернуться домой, а Баку и Еревану — обмениваться телами погибших и пленными.