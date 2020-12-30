Российские истребители завоевали сердца японцев

Обсуждение среди японцев происходило на портале Yahoo News Japan под фотографией российского летательного аппарата.

«Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош», — пишет один из читателей.

Большинство комментирующих пришло к выводу, что истребитель Су-57 превосходно управляется и способен на «отлично» выполнять боевые задачи. Японцы отметили, что летательный аппарат предназначен для обороны России и что он позволит пользоваться географическими преимуществами.

Внешние характеристики также привели японцев в восторг. Они считают, что российские истребители изящные и красивые в отличие от американских. Форумчане высказали огорчение, что самолеты нельзя приобрести для самообороны Японии.

По тактико-техническим характеристикам, по мнению японских интернет-пользователей, российская разработка также превосходит истребители производства США.