СМИ: армия России получила первый серийный истребитель Су-57

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что военным передали опытную партию из 10 истребителей. По контракту, который подписали летом 2019 года, в армию поставят 76 машин. Массовые поставки боевых самолетов Чемезов анонсировал год назад.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Самолет может преодолевать ПВО противника и вести огонь по наземным и надводным целям. Американское издание The National Interest назвало Су-57 реальной угрозой НАТО.

Новейший истребитель оснастили высокотехнологичным остеклением, которое защитит летчика от последствий ядерного взрыва: светового, электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений.