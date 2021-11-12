Российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно

Российские и белорусские десантники в составе сводной батальонной тактической группы высадились на полигоне Гожский в Гродненской области. Об этом заявили в Минобороны Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства будет проводиться в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы республики, сообщил ТАСС.

В Минобороны РФ сообщили, что российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с белорусскими подразделениями.

Ранее в оборонном ведомстве Белоруссии заявили, что фиксируют «абсолютно неадекватную» реакцию властей Польши по решению миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы», — указали в министерстве.

Обстановка в приграничной зоне Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября. У границы скопилось несколько тысяч мигрантов, которые хотят попасть на польскую территорию, а оттуда в Германию.