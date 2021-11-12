Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

Несколько десятков скопившихся на белорусско-польской границе беженцев повредили ограждение из колючей проволоки и прорвались в Польшу. Это произошло на контрольно-пропускном пункте «Брузги», сообщил «Sputnik Беларусь».

По данным агентства, сейчас они самостоятельно двигаются вдоль забора с польской стороны. Всего в этой группе около 200 мигрантов. Как сообщил корреспондент агентства, польские силовики не предпринимают никаких действий и снимают происходящее на видео.

Ситуация с беженцами из стран Ближнего Востока и Африки резко обострилась на границе Белоруссии и Польши несколько дней назад. Несколько тысяч человек оказались запертыми в приграничной зоне, потому что их не пускают ни в одну из стран. Евросоюз обвинил в случившемся белорусского президента Александра Лукашенко и пригрозил ввести против республики новые санкции на следующей неделе. Глава Белорусского государства в ответ пообещал перекрыть транзит газа в Европу.

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что разобраться в ситуации с мигрантами на границе помогут диалог руководства страны с Европейским союзом и общий план действий.