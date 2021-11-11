Россия прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить ситуацию на белорусско-польской границе. Российский президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации. Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля подтвердил, что президент России вчера провел телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Речь в основном шла о ситуации на границе Белоруссии и Польши.

Ранее Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами. По ее словам, Польша, Латвия, Литва заботятся о защите внешних границ, а кадры у границ с Белоруссией «дают повод для тревоги». Она подчеркнула, что беженцев в сложившейся ситуации используют.

Около двух тысяч мигрантов находятся у белорусско-польской границы с 8 ноября. Их не пускают на территорию Польши. Среди беженцев много женщин и детей.