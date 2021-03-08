Российские депутаты назвали закрытие телеканалов на Украине «ударом по демократии»

Закрытие телеканалов на Украине удар не по России, а по демократии. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью <...>. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии, которая и так отсутствует на Украине», — заявил он RT.

Он отметил, что эти каналы имели определенную альтернативную точку зрения на многие вопросы.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, заявил, что этот шаг администрации Владимира Зеленского прежде всего навредил украинскому обществу, потому что власть «четко обозначила, что для нее альтернативных мнений не бывает».

Кроме того, политолог Иван Мезюхо напомнил, что запрет цензуры прописан в украинской Конституции. Получается, что Зеленский в нарушение основного закона ввел санкции против своих же граждан.

Ранее советник главы МВД Украины Валерия Поцелуйко заявил, что закрытие телеканалов нанесло России большой удар. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял это высказывание и отметил, что с такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не «стучать кулачком в цыплячью грудь».