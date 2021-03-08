Рогозин высмеял украинского чиновника за слова об «очень сильном ударе» по России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко. Тот заявил, что закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало очень сильным «ударом и потрясением» для России.

«С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля утвердил решение СНБО о санкциях против трех каналов. Эфирное вещание прекращено у «112 Украина», NewsOne и ZIK. Тем не менее их программы можно смотреть в YouTube. Также ограничения сроком на пять лет коснулись и владельца медиа — депутата Верховной рады Тараса Козака.

Через некоторое время был создан телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый»), куда перешли работать журналисты закрытых каналов. Но через час после начала вещания он был отключен от спутника и кабельного вещания.

Недавно Украина нашла «российский след» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ. Представитель Генштаба страны Богдан Сеник заявил, что о таком наборе никто не объявлял, а информация эта была размещена для «побуждения к предательству».