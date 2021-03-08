На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России

Закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало «ударом и потрясением» для России, считает советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

«Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — сказал Поцелуйко в разговоре с телеканалом «Обозреватель».

В Киеве, по словам советника министра, готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы. Поцелуйко выразил мнение, что такой удар обязательно будет.

«Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля утвердил решение СНБО о санкциях против трех каналов. Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекращено, однако они доступны в YouTube. Ограничения сроком на пять лет коснулись и владельца медиа — депутата Верховной рады Тараса Козака.

Спустя некоторое время на Украине был создан телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый»). На него перешли журналисты «112 Украина», NewsOne и ZIK. Сотрудники нового украинского телеканала заявили, что его отключили от спутника и кабельного вещания через час после начала трансляции.