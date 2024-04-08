Мир 08 апреля 2024, 07:47 Взрыв повредил транспортный объект в Одесской области Власти Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв повредил транспортный объект в Одесской области на Украине. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

Минувший вечером украинские СМИ писали о взрывах в районе Черноморска Одесской области.

Реклама

«Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект», — добавил Кипер.

Российские военные наносят удары точным оружием по объектам ВСУ, включая склады, аэродромы, военную инфраструктуру. После освобождения Авдеевки ВС России продолжают продвигаться на Донецком направлении, отбрасывая противника.

Ранее пилоты Су-34 ВКС России ударили по командному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении, применив фугасные авиабомбы. Кроме того, артиллеристы ликвидировали артустановку Vampire, из которой наносились удары по Белгородской области.