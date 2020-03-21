Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из нескольких стран

В ходе заседания рабочей группы, которая координирует перевозку россиян из-за границы в связи с коронавирусом, были определены семь стран, где сложилась сейчас самая сложная ситуация. Это Испания, Венгрия, Черногория, Марокко, Молдавия, Португалия и Мальта.

В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании. Это будут самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Еще три самолета доставят россиян на родину из Черногории («Сибирь» и «Победа»). Четыре воздушных судна компании «Аэрофлот» вылетят из Португалии.

В субботу «Аэрофлот» также выполнит два рейса в Кишинев. Отмечается, что при этом будут перевезены граждане Молдавии.

Накануне «Аэрофлот» вывезла из Черногории еще 78 российских граждан. До этого два рейса «Победы» вывезли на родину 195 и 172 россиянина.

Черногория оказалась в списке стран, из которых оказалось труднее всего вывезти застрявших там соотечественником. Страна закрыла свои границы для авиаперевозок 16 марта из-за пандемии нового типа коронавируса.